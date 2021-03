Agência reguladora europeia começa a avaliar vacina russa Sputnik V contra covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou nesta quinta-feira (4) que começou a examinar a vacina russa Sputnik V contra o coronavírus, etapa crucial para sua homologação na União Europeia (UE).



"A EMA inicia um estudo contínuo da Sputnik V, uma vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo centro nacional russo Gamaleya de epidemiologia e microbiologia", informou a agência em um comunicado.



Nas últimas semanas foram registradas declarações contraditórias entre as autoridades responsáveis pela vacina russa, que afirmaram ter enviado todas as informações para que o fármaco fosse aprovado pela EMA, e o órgão regulador europeu, que afirmou não ter recebido nada.



Nesta quinta-feira, as autoridades russas se disseram prontas para fornecer vacinas para 50 milhões de europeus a partir de junho, coincidindo com o anúncio da EMA.



"Após a aprovação por parte da EMA, estaríamos capacitados para fornecer vacinas para 50 milhões de europeus a partir de junho de 2021", disse em um comunicado Kirill Dmitriyev, diretor do fundo soberano russo, que contribuiu para o desenvolvimento da vacina Sputnik V contra o coronavírus.



"A Sputnik V pode contribuir de maneira manera importante para salvar milhões de vidas na Europa", declarou Dmitriyev.



"Quem trabalha em conjunto com as vacinas deve deixar a política de lado. A cooperação com a EMA é o exemplo perfeito de que unir esforços é a única forma de acabar com a pandemia", acrescentou, destacando que a vacina já foi aprovada por quase 40 países.



A vacina russa foi recebida com ceticismo pelos países ocidentais, mas está convencendo os cientistas, sobretudo depois da publicação de resultados na revista científica The Lancet, segundo os quais a Sputnik V tem eficácia de 91,6% dos casos sintomáticos de covid-19.