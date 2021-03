Colômbia supera 60.000 mortos de covid-19 em um ano de pandemia

A Colômbia superou nesta quarta-feira (3) os 60.000 mortos pela covid-19 desde a detecção do primeiro caso em 6 de março de 2020, enquanto avança lentamente em seu plano de vacinação em massa contra o coronavírus.



Em seu boletim mais recente, o Ministério da Saúde informou que o país soma 60.082 falecidos na pandemia, enquanto os contágios se aproximam de 2,3 milhões.



Em 21 de janeiro, a Colômbia atingiu as 50.000 mortes quando enfrentava a segunda onda de infecções.



Com o sistema sanitário sob pressão máxima em Bogotá e outras cidades, o país conseguiu passar da fase crítica e há várias semanas reporta menos contágios e óbitos diários.



O governo de Iván Duque relaxou as restrições diante da crise econômica e apostou em uma estratégia de autocuidado, proibição de eventos multitudinários e uso obrigatório de máscaras.



Em 17 de fevereiro teve início a campanha de vacinação maciça, que até hoje permitiu a distribuição de 191.480 doses para uma população de 50 milhões de habitantes.



As autoridades esperam que 35 milhões de pessoas estejam imunizadas até o fim do ano.



A Colômbia é o segundo país da América Latina em número de contágios, superado apenas pelo Brasil, e o terceiro em mortes, depois do Brasil e do México.