Alemanha adota plano de suspensão progressiva do confinamento

A Alemanha implementará um plano de suspensão do confinamento progressiva e condicional para a epidemia de covid-19 a partir de segunda-feira, que inclui a eventual abertura de espaços culturais, anunciou a chanceler Angela Merkel nesta quarta-feira (3).



Lojas não essenciais, museus, zoológicos, parques e memoriais podem reabrir nas próximas semanas se a incidência permanecer abaixo de 100 casos por 100 mil habitantes por uma semana, disse a chanceler, que garantiu que, com esse plano em cinco etapas, o país entra em "uma nova fase".



Merkel, portanto, aceitou aliviar as medidas draconianas de confinamento, cedendo ao crescente descontentamento da opinião pública e de seu próprio governo sete meses antes das eleições legislativas.



Após mais de nove horas de duras negociações, a chanceler e os dirigentes dos 16 estados-regiões do país chegaram a um acordo sobre um cronograma para flexibilizar as medidas de confinamento parcial em vigor desde o final do ano passado.



Apenas um terço dos alemães apoia o dispositivo anticovid, contra dois terços no início de janeiro, de acordo com uma pesquisa do YouGov divulgada esta semana.



"Hoje podemos falar de esperança", disse a chanceler em entrevista coletiva, avaliando que seu país está entrando agora em "uma nova fase" no combate à epidemia possibilitada pela aceleração da vacinação.