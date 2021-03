A bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (3) com forte queda do Nasdaq, em um mercado que acompanha com atenção o aumento das taxas de juros dos bônus do Tesouro dos Estados Unidos.



O índice tecnológico Nasdaq teve sua pior queda em seis meses nas últimas duas sessões. Nesta quarta-feira, caiu 2,70% a 12.997,75 pontos. Enquanto isso, o índice principal Dow Jones caiu 0,38% a 31.271,54 unidades. E o S&P; 500 caiu 1,31%, a 3.819,78.