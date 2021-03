Petróleo fecha em alta após relatório sobre reservas nos EUA e antes da Opep+

O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira (3), impulsionado pela queda nas reservas de gasolina nos Estados Unidos na semana passada, em um mercado na expectativa da reunião da Opep+ na quinta-feira.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 2,19% em Londres, a 64,07 dólares.



E o barril de WTI para entrega em abril subiu 2,56% em Nova York, a 61,28 dólares.



Na terça, os dois contratos tinham registrado queda, com o WTI fechando abaixo dos 60 dólares pela primeira vez desde o começo da semana passada.



Embora as reservas de petróleo bruto americanas tenham aumentado em 21,6 milhões de barris, a maior alta desde 1982, a queda dos estoques de gasolina de 13,6 milhões de barris teve mais peso para o mercado.



Da mesma forma, "é pouco provável que estes dados tracem um panorama confiável, em vista dos cortes de produção maciços nos campos petrolíferos e nas refinarias do Texas devido ao clima polar há duas semanas", explicou Eugen Weinberg, do Commerzbank.