Morre diretor de fotografia cubano Pérez Ureta

O emblemático diretor de fotografia cubano, Raúl Pérez Ureta, morreu nesta quarta-feira (3) em Havana, aos 79 anos, informou "com profunda dor" o Instituto de Cinema de Cuba (ICAIC), sem especificar as causas da morte.



O conhecido ator Luis Alberto García escreveu nas redes sociais que "seu coração não resistiu à batalha violenta em salas de cirurgia e internações (hospitalares) nos últimos tempos".



O ICAIC lembrou que Pérez Ureta ingressou no instituto estatal em 1961 e quatro anos depois tornou-se cinegrafista do documentarista Santiago Álvarez (1919-98), filmando mais de 800 edições do conhecido Jornal Latino-americano ICAIC.



Foi diretor fotográfico de cerca de 40 filmes cubanos, entre eles alguns de cineastas importantes como Fernando Pérez e Gerardo Chijona. "Também trabalhou sob as ordens de cineastas estrangeiros como Fernando Birri e Ruy Guerra", destacou a nota do ICAIC.



Professor da Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños (EICTV), recebeu o Prêmio Nacional de Cinema de 2010.



"De acordo com sua vontade, seu corpo será cremado", conclui a nota do Instituto.