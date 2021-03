Tribunal eleitoral inicia apuração oficial de votos em El Salvador

O Tribunal Supremo Eleitoral de El Salvador (TSE) iniciou nesta quarta-feira (3) a apuração oficial dos votos das eleições legislativas e municipais que no domingo apontaram para uma vitória do partido Novas Ideias, do presidente Nayib Bukele.



A apuração final teve início em um hotel da zona oeste de San Salvador e o processo poderia durar vários dias para, então, certificar os resultados e entregar as credenciais aos eleitos, explicaram magistrados do TSE.



As mesas de apuração começaram a "inserir dados no sistema informático" com a participação dos delegados de partidos políticos e autoridades, informou o TSE pelo Twitter.



Serão processadas em 49 mesas as 8.451 atas das eleições de domingo.



Neste pleito, os salvadorenhos elegeram os 84 deputados da Assembleia Legislativa, autoridades de 262 prefeituras e 20 deputados para o Parlamento Centro-americano, instância da integração regional.



Os resultados da apuração preliminar refletem o fim da hegemonia mantida desde 2018 no Congresso pela direitista Aliança Republicana Nacionalista (Arena) e a ex-guerrilheira Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN, esquerda).



Estes partidos dominaram a política salvadorenha desde os acordos de paz de 1992, que puseram fim a 12 anos de guerra civil, até a chegada ao poder de Bukele em 2019 como uma alternativa ao bipartidarismo.



A nova legislatura será dominada pelo presidente Nayib Bukele, com seu partido Novas Ideias (NI). O governo espera que seus aliados conquistem 60 dos 84 assentos do Parlamento Unicameral.



Com o controle legislativo, Bukele poderá incidir nas nomeações da Corte Suprema de Justiça, da Controladoria e da Procuradoria, com as quais tem tido disputas, assim como promover reformas constitucionais de seu interesse.