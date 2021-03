Israel acusa Irã de 'atentado ambiental' por maré negra no Mediterrâneo

Israel acusou nesta quarta-feira (3) o Irã de ter cometido um "atentado ambiental" após o vazamento de toneladas de petróleo de um navio "proveniente" desse país ao largo de sua costa, segundo a ministra israelense do Meio Ambiente, Gila Gamliel.



"Um navio pirata com bandeira da Líbia, que zarpou do Irã, é responsável por este atentado ambiental", disse Gamliel.



"O Irã comete atos terroristas por meio de ataques ambientais", ressaltou.



No início do dia, ela havia tuitado que o Estado hebreu "colocaria a mão no navio criminoso" que causou o imenso vazamento.



Uma porta-voz do ministério, contatada pela AFP, indicou que no momento não poderia fornecer mais detalhes.



Ventos fortes e ondas excepcionalmente altas atingiram a costa israelense em meados de fevereiro, fazendo com que toneladas de alcatrão chegassem às praias, de Rosh Hanikra (norte, perto do Líbano), a Ashkelon (fronteira sul com a Faixa de Gaza).



Esta maré negra, uma das piores que Israel viu em décadas, foi causada pelo derramamento de "dezenas a centenas de toneladas" de um navio, de acordo com o ministério do Meio Ambiente.



Equipes do Exército, civis e membros de ONGs percorrem a costa do país limpando as praias.



No domingo, as autoridades israelenses lançaram suspeitas sobre um petroleiro grego e uma dúzia de outros navios.



"Estamos empenhados em realizar todos os esforços para localizar o navio responsável por este derramamento (...) Há responsáveis por esta contaminação e não vamos deixar este crime ambiental ficar impune", afirmou Gamliel com veemência.



