Coreia do Norte aproveita pandemia para cortar direitos, diz especialista da ONU

As violações dos direitos humanos e a fome pioraram na Coreia do Norte devido a medidas radicais de combate à pandemia do coronavírus, alertou um especialista da ONU nesta quarta-feira (3).



O Estado hermético, que ainda não confirmou a detecção de nenhum caso da covid-19 em seu território, fechou suas fronteiras e isolou cidades, entre outras medidas para enfrentar a pandemia.



Em um novo relatório, o argentino Tomás Ojea Quintana, relator especial das Nações Unidas para a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte, indicou que "medidas radicais de confinamento" parecem exceder as "violações habituais dos direitos humanos".



O número de pessoas que conseguiram sair do país despencou no ano passado, com 229 fugitivos chegando à Coreia do Sul. Em 2019, 1.047 o fizeram, de acordo com o relatório.



O relatório conta com informações não confirmadas indicando que a Coreia do Norte estabeleceu uma zona tampão de um quilômetro ao longo de suas fronteiras, na qual as forças de segurança podem "atirar em qualquer um que virem" tentando atravessar.



Várias pessoas foram executadas por violar medidas de proteção, especialmente por negociar ilegalmente com a China, disse Quintana, um especialista independente que não fala em nome da ONU.



O relatório observa que as restrições atuais, somadas às sanções internacionais e aos danos causados por ciclones e inundações em 2020, podem causar "uma grave crise alimentar".



"Foi relatado que pessoas morreram de fome e que aumentou o número de crianças e idosos que precisam recorrer à mendicância", diz o texto.



Na década de 1990, centenas de milhares de pessoas morreram de fome na Coreia do Norte.



Antes da pandemia, mais de 45% da população era considerada desnutrida.



De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a Coreia do Norte havia realizado 13.259 testes covid-19 no final de 2020, todos negativos.



