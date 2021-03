Islândia se prepara para possível erupção perto de Reykjavik

Um vulcão pode entrar em erupção perto da capital islandesa, anunciaram nesta quarta-feira (3) as autoridades islandesas, que não esperam grandes consequências para os residentes locais e para o tráfego aéreo.



Microtremores típicos de fluxos de lava ascendente ocorreram esta tarde na região do Monte Keilir, a 30 quilômetros de Reykjavik, informou o Instituto Meteorológico da Islândia.



"A possibilidade de uma erupção é real, mas temos que ver como a atividade evolui", disse Freysteinn Sigurdsson, pesquisador de geofísica da Universidade da Islândia, em entrevista coletiva.



A polícia bloqueou as estradas ao redor da montanha, de acordo com um fotógrafo da AFP no local.



O Aeroporto Internacional de Keflavik e o pequeno porto de pesca de Grindavik ficam a apenas alguns quilômetros de distância, mas a área da possível erupção é desabitada.



Mais de 16.000 tremores de magnitude variável sacudiram os sismógrafos nos últimos oito dias, contra 1.000 normais em um ano.



A Islândia, localizada na Cordilheira do Atlântico - onde as placas tectônicas europeia e norte-americana se separam - é a maior e mais ativa região vulcânica da Europa, com erupção a cada cinco anos, em média.