Sobrevivente de desastre aéreo da Chapecoense ferido em acidente de ônibus na Bolívia

O mecânico boliviano Erwin Tumiri, um dos sobreviventes do desastre aéreo do clube de futebol brasileiro Chapecoense na Colômbia em 2016, ficou ferido em um acidente de ônibus que deixou 21 mortos nesta terça-feira (2) na Bolívia.



"Saí rastejando [do ônibus], meu joelho estava machucado, me sentei e disse: outra vez, não consigo acreditar", relatou Tumiri ao jornal Los Tiempos, de Cochabamba, sobre o acidente.



O mecânico, de 30 anos, permanece internado em um hospital de Cochabamba (centro da Bolívia).



O acidente de ônibus ocorreu na madrugada de terça-feira em uma estrada entre Cochabamba e Santa Cruz (leste), onde um ônibus de passageiros caiu em um precipício de cerca de 150 metros de profundidade, deixando 21 mortos e 30 feridos.



"O ônibus estava correndo, me agarrei ao assento dianteiro, sabia que iríamos nos acidentar porque estávamos em alta velocidade", relatou o mecânico.



"Eu continuei me agarrando, não soltei até chegarmos ao chão", acrescentou.



Após o acidente, os socorristas chegaram para ajudar os feridos, disse o mecânico. "Eu não estava inconsciente. Acredito que fui o primeiro a levarem para cima", relatou.



"Me sinto abençoado. Sempre dando graças à Deus", destacou ele.



Tumiri fazia parte da tripulação do avião da companhia LaMia, com matrícula boliviana, que em 28 de novembro de 2016 caiu perto de Medellín com o time brasileiro.



O Chapecoense iria disputar sua primeira final da Copa Sul-Americana contra o clube colombiano Atlético Nacional.



A investigação colombiana concluiu que o avião Avro RJ85 caiu por falta de combustível. No acidente morreram 71 pessoas, entre elas 19 jogadores do clube, assim como a maior parte de sua diretoria.



Junto com Tumiri, sobreviveram três jogadores, a aeromoça boliviana Ximena Suárez e o jornalista brasileiro Rafael Henzel, que morreu em março de 2019 de um ataque cardíaco.