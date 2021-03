Milhares de vacinas falsas são confiscadas na China e na África do Sul

Interpol considera que lotes falsos de vacinas são apenas "a ponta do iceberg" em investigação (foto: TANG CHHIN Sothy / AFP)

Asdae daapreenderam milhares de doses decontra a COVID-19, segundo informou nesta quarta-feira (3) a organização internacional, que considera que são apenas "a ponta do iceberg".A organização com sede na cidade francesa de Lyon afirmou que 400 frascos foram confiscados, o equivalente a 2.400 doses, em um armazém nos arredores de Joanesburgo (nordeste da África do Sul) onde também foram encontradas máscaras falsas e três cidadãos chineses e um de Zâmbia foram presos.Na China, a polícia desarticulou uma rede de venda de vacinas falsas contra a COVID-19 em uma investigação em conjunto com a Interpol.A Interpol informou que 80 pessoas foram presas e que mais de 3.000 vacinas falsas foram apreendidas."Apesar desta apreensão, é apenas ado tráfico de vacinas falsas contra o coronavírus", afirmou o secretário geral da Interpol, Jürgen Stock.A Interpol também alertou que, até o momento, nenhuma vacina autorizada está à venda na internet."Qualquer vacina anunciada na internet ou na chamada 'dark web', não é legal, não foi analisada e pode ser perigosa".Stock alertou em dezembro, durante uma entrevista ao jornal alemão WirtschaftsWoche, sobre o aumento dos crimes relacionados à distribuição de vacinas, com roubos em locais de armazenamento e ataques a cargas de vacinas.