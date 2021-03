Autor de ataque que fez 10 mortos no Canadá é declarado culpado

O autor de um ataque que deixou 10 mortos em abril de 2018 em Toronto foi considerado culpado nesta quarta-feira (3) pelos homicídios e por ferir outras 16 pessoas.



Em sua decisão, a juíza do Tribunal Superior de Ontário, Anne Molloy, rejeitou os argumentos da defesa de que Alek Minassian não deveria ser considerado criminalmente responsável pelos crimes devido a um transtorno do espectro autista (TEA).



Minassian, de 28 anos, pode pegar prisão perpétua, com uma sentença de pelo menos 25 anos, a ser determinada em uma audiência em meados de março.



Alek Minassian lançou a van que dirigia contra pedestres, deixando oito mulheres e dois homens mortos, com idades entre 22 e 94 anos, e outros gravemente feridos.