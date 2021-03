Opositor russo Navalny diz que está 'bem' em mensagem enviada da prisão

O opositor russo Alexei Navalny, condenado em fevereiro a dois anos e meio de prisão, disse nesta quarta-feira (3) que "tudo vai bem" no centro de detenção onde está atualmente preso.



"Tudo está indo bem para mim. Há até uma barra [para exercícios físicos] no pátio", escreveu Navalny no Instagram, garantindo que está em um centro de detenção na área de Vladimir, a leste de Moscou.



"Até o momento, eu não recebo cartas e ainda sei menos sobre o que está acontecendo no mundo do que quando estava em Moscou", explicou o opositor, que estava preso na capital russa desde que foi detido em janeiro, até ser transferido para o centro onde está agora.



Ele conta que se distrai fazendo biscoitos com outros dois detentos, uma "atividade apaixonante".



Não se sabe como ele conseguiu publicar sua mensagem de dentro da cela. A AFP contatou sua advogada, Olga Mikhailova, mas ela recusou fazer comentários a respeito. "Faça outras perguntas", se limitou a dizer.



Segundo Mikhailova, que visitou Navalny em Vladimir, o opositor "está bem" e "está em uma cela de quarentena com outras duas pessoas", à espera de ser transferido para uma colônia penitenciária.



A transferência acontecerá se a Justiça russa rejeitar o último recurso apresentado pelo opositor, condenado em fevereiro a dois anos e meio de prisão.



Navalny, um ativista contra a corrupção de 44 anos, voltou à Rússia em janeiro depois de ficar alguns meses na Alemanha por causa de um envenenamento pelo qual ele acusa o presidente russo Vladimir Putin.



Foi detido assim que chegou ao seu país e está cumprindo sua primeira longa pena de prisão após quase uma década de processos judiciais com as autoridades.