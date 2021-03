Três iraquianos condenados à morte por "terrorismo" foram executados nesta quarta-feira na prisão de Nasiriya (sul, informaram autoridades locais à AFP.



As execuções representam uma nova série de penas capitais aplicadas em um dos países que mais executa condenados no mundo, apesar dos apelos reiterados da comunidade internacional.



As execuções aconteceram dois dias antes de uma visita história do papa Francisco do Iraque.