Evolução do PIB brasileiro em 2020

Evolução do PIB do Brasil após a divulgação dos resultados de 2020



Principais dados da evolução do PIB:



4º Trim 2020 vs 3º Trim 2020+ 3,2%



4º Trim 2020 vs 4º Trim 2019- 1,1%



PIB 2020- 4,1%



PIB 2019+ 1,4%



PIB 2018+ 1,8%



PIB 2017+ 1,3%



PIB 2016- 3,3%



PIB 2015- 3,5%



PIB em valores correntes: 7,4 trilhões de reais



PIB por setores:



PIBAgroIndServInvestConsum FamíliasConsum Gov



2020 -4,1%-2%-3,5%-4,5%-0,8%-5,5%-4,7%



2019 +1,4%+0,6%+0,4%+1,7%+3,4%+2,2%-0,4%



Exportações 2020 (comparação a 2019): -1,8%



Importações 2020 (comparação a 2019): -10%



PIB per capita 2020: -4,8% (35.172 reais)



Agro: Agropecuária



Ind: Indústria



Serv: Serviços



Invest: Investimentos (formação bruta de capital fixo)



Consum Família: Consumo das famílias



Consum Gov: Compras governamentais



Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE