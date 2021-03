Em Tigré, sobreviventes horrorizados denunciam massacres cometidos por soldados eritreus

Na casa de Beyenesh Tekleyohannes, a agitação já durava horas e quase 30 convidados cantavam, rezavam e compartilhavam lentilhas e pasta de grão de bico por ocasião de uma importante celebração do cristianismo ortodoxo.



O ambiente era tão animado que ninguém ouviu quando soldados se aproximaram a pé, pela estrada sinuosa cercada por cáctus que vai até Dengolat, um vilarejo na região Tigré (norte da Etiópia). Até que foi muito tarde.



Os homens armados e de uniforme falavam um dialeto eritreu e obrigaram todos a permanecer na casa. Depois retiraram homens e crianças e os levaram até as proximidades de uma colina, a um terreno castigado pelo sol.



Beyenesh escutava tiros enquanto fugia no sentido contrário, temendo pelo pior para seu marido, os dois filhos e dois sobrinhos.



O instinto não a enganou.



Três dias depois, quando saiu de seu esconderijo, Beyenesh encontrou os cinco cadáveres, com as mãos amarradas e marcas de tiros nas cabeças.



Foi um dos maiores massacres de civis em Tigré.



"Eu preferia morrer a viver para ver isto", declarou à AFP, sem conter as lágrimas, ao recordar com a festa de Santa Maria terminou em banho de sangue.



A igreja local afirma que 164 civis foram assassinados em Dengolat, a maioria em 30 de novembro, um dia depois da festa religiosa.



Durante três meses, pelas restrições de acesso a Tigré por parte do governo etíope, os habitantes de Dengolat perderam a esperança de contar sua história.



A AFP chegou à localidade na semana passada, entrevistou sobreviventes e observou valas comuns em Dengolat, formada por casas de pedra nas encostas de penhascos íngremes, típicos de Tigré.



Algumas ONGs como a Anistia Internacional (AI) temem que Dengolat não seja um exemplo isolado, e sim um cenário representativo da violência sofrida pelos moradores de Tigré.



"Há tantos focos violentos e massacres em Tigré, que não conhecemos seu alcance", disse Fisseha Tekle, investigador para a Etiópia na AI.



"Por isto solicitamos uma investigação da ONU. As atrocidades devem ser conhecidas de maneira detalhada e (os responsáveis) devem prestar contas".



- Humilhação -



Em 4 de novembro, quatro semanas antes da festividade de Santa Maria, o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, prêmio Nobel da Paz em 2019, iniciou uma operação militar em Tigré para derrubar o partido governante na região (TPLF, Frente de Libertação do Povo Tigré).



Em 28 de novembro, o chefe de Governo do país anunciou a tomada de Mekele, capital regional, e o fim dos combates, sem baixas civis. Mas o anúncio foi prematuro.



Desde então foram revelados mais combates e descobertas mais atrocidades, que frequentemente envolveram soldados eritreus, o que contradiz o discurso oficial de Adis Abeba e Asmara, que negam a presença de eritreus em Tigré.



Na semana passada, a AI revelou que soldados eritreus mataram "centenas de civis" em Aksum (norte), simultaneamente a Dengolat.



Eritreia e Etiópia travaram entre 1998 e 2000 uma guerra que provocou dezenas de milhares de mortes. Na ocasião, a TPLF controlava o governo federal em Adis Abeba e até hoje é um grande inimigo do governo eritreu.



Para muitos cidadãos de Tigré, entre eles Tamrat Kidanu, a violência dos eritreus é uma forma de vingança. "Estes crimes têm como objetivo nos exterminar, humilhar", afirmou no hospital de Mekele, onde se recupera de ferimentos.



- Valas comuns -



Durante o massacre, centenas de habitantes se refugiaram em uma igreja centenária de Dengolat. Mas os soldados ameaçaram bombardear o templo se os homens não se rendessem aos militares.



Alguns tentaram fugir para as montanhas, mas foram impedidos a tiros.



Gebremariam (nome fictício), 30 anos, foi um dos poucos que se entregou. Depois ele foi obrigado a enterrar os corpos, transportados em macas improvisadas, com os crânios abertos por vários tiros.



Diante de uma vala comum, ele faz uma careta ao ouvir a menção ao discurso oficial de qual civis foram deixados de fora do conflito.



"O que você está vendo demonstra que é uma mentira", disse Gebremariam.



Após a saída dos soldados, ele e outros moradores pintaram as pedras que marcam as valas comuns de azul vivo, na esperança de que "talvez um satélite possa observá-las".



Quando a equipe da AFP chegou ao vilarejo, dezenas de homens e mulheres saíram correndo de suas casas, alguns com fotos de parentes desaparecidos.



As mulheres choravam, socavam o chão e gritavam os nomes de seus filhos assassinados. Os homens também não conseguiram conter as lágrimas nos rostos cobertos por lenços.



Kahsu Gebrehiwot, um padre da região, lamenta que a igreja ortodoxa etíope não tenha denunciado os assassinatos.



"Quando pessoas morrem e não falam nada é porque temem por suas vidas", declarou, em referência aos sacerdotes. "Mas a Bíblia nos ensina que se você vê algo ruim acontecendo, deve orar, mas também falar".