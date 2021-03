Premiê escocesa defende posição em escândalo sexual contra seu antecessor

A primeira-ministra da Escócia, a separatista Nicola Sturgeon, acusada de interferir e de mentir no âmbito de uma investigação por agressões sexuais contra seu predecessor, Alex Salmond, disse nesta quarta-feira (2) que atuou "adequadamente", rebatendo os pedidos por sua renúncia.



"Em uma das situações políticas e pessoais mais odiosas que já enfrentei, acredito que agi de forma correta e adequada e que, em geral, tomei a melhor decisão que podia", afirmou Sturgeon a uma comissão de inquérito do Parlamento escocês, em Edimburgo.



Salmond, 66 anos, - primeiro-ministro da Escócia de 2007 a 2014 e líder do Partido Nacionalista Escocês (SNP) durante mais de 20 anos - acusa Sturgeon - sua ex-protegida que o sucedeu nos dois cargos - de enganar deliberadamente o Parlamento regional buscando sua "detenção" por acusações de agressão sexual, incluindo tentativa de estupro, contra nove mulheres. Ele foi absolvido das acusações pela justiça no ano passado.



Este conflito abala o cenário político escocês a pouco mais de dois meses das legislativas regionais nas quais o SNP espera conquistar uma ampla vitória para pressionar Londres a organizar um novo referendo de autodeterminação.