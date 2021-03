Jovem de 16 anos condenado por participar de protestos em Hong Kong

Um adolescente de 16 anos se tornou nesta quarta-feira a pessoa mais jovem a declarar-se culpada por ter participado nos distúrbios durante as manifestações pró-democracia que abalaram a cidade em 2019.



O jovem, que tinha 14 anos no momento dos fatos, admitiu que jogou um coquetel molotov contra a polícia.



O juiz, que seguiu a recomendação do serviço penitenciário, decidiu enviar o adolescente para um centro que representa, para os jovens delinquentes, uma alternativa à prisão.



O tempo de detenção, de um a seis meses, será estabelecido pela administração penitenciária.



O adolescente, que não teve a identidade revelada por razões legais, foi detido em novembro de 2019.



Ele foi considerado culpado de incêndio criminoso e de participação em distúrbios. O jovem admitiu que jogou um objeto incendiário contra a polícia a pedido de outros manifestantes.



"O tribunal deve encontrar um equilíbrio justo entre (defender) os interesses da sociedade e ajudar os jovens delinquentes", declarou o juiz Ernest Lin.



Mais de 10.000 pessoas foram detidas pelas grandes manifestações que sacudiram a cidade durante mais de seis meses em 2018. Quase 40% eram estudantes.



Desde então, Pequim decidiu intensificar a pressão no território semiautônomo, com a ajuda, em particular, da promulgação de uma lei de segurança nacional que considera ilegal qualquer tipo de dissidência.