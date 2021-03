Explosão perto de centro de diagnóstico de covid-19 na Holanda

Um artefato explosivo foi detonado nesta quarta-feira (3) perto de um centro de diagnóstico de covid-19 na localidade holandesa de Bovenkarpsel, informou a polícia, mas o ato não deixou feridos.



"Um explosivo foi detonado às 6H55 (locais) perto do centro de diagnóstico do serviço local de saúde pública em Bovenkarspel. As janelas ficaram destruídas, nenhum ferido foi informado. A polícia está investigando. A área foi isolada", afirma um comunicado das forças de segurança.



O esquadrão antibombas foi enviado ao local para determinar se ainda havia algum tipo de material explosivo, segundo o canal público de televisão NOS.



Em janeiro, quando entrou em vigor no país um toque de recolher para lutar contra a covid-19, um centro de diagnóstico na cidade de Urk, próximo da província de Flevoland, foi incendiado.



Durante vários dias, a Holanda foi cenário de uma onda de protestos e distúrbios, os maiores no país em décadas.