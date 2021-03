Seis manifestantes pró-democracia morreram depois que foram atingidos por tiros nesta quarta-feira em Mianmar, onde as forças de segurança mantêm a repressão contra o movimento que protesta contra o golpe de Estado de fevereiro, informaram fontes médicas.



"Minna equipe recebeu os corpos de três homens e uma mulher em Monywa", centro do país, afirmou o socorrista Myo Min Tun.



Outras fontes médicas confirmaram o balanço à AFP. Dois manifestantes morreram na cidade de Mandalay, de acordo com funcionários do hospital para onde as vítimas foram levadas.