Acidente de avião deixa 10 mortos no Sudão do Sul

Ao menos 10 pessoas morreram na terça-feira no acidente de um avião comercial em Pieri, no estado de Jonglei, Sudão do Sul, informou o governador da região em um comunicado com data de terça-feira (2) e publicado nesta quarta-feira.



"Com espanto e horror recebi a notícia do acidente do avião (HK-4274) da companhia aérea South Sudan Supreme, ocorrido hoje, 2 de março de 2021, por volta de 17h05", afirma Denay Jock Chagor no comunicado.



"Dez pessoas, incluindo os dois pilotos, perderam a vida. Nossas orações estão com suas famílias e entes queridos", completa o texto.



O comunicado explica que o acidente aconteceu na pista de pouso da localidade de Pieri, uma pequena cidade do estado na região leste do país.



A AFP não conseguiu confirmar o número exato de passageiros do avião. A companhia informou que alguns relatos citam "10 pessoas, outros 11 e outros 24", mas afirma que "todas faleceram".



O Sudão do Sul é um dos países menos desenvolvidos do mundo.



Dois anos após sua independência em 2011, conquistada após um conflito violento, o país viveu uma guerra civil (380.000 vítimas) que terminou oficialmente em fevereiro de 2020 com a formação de um governo de unidade nacional.