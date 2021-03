Biden retira sua nomeada para o Orçamento da Casa Branca

O presidente Joe Biden retirou nesta terça-feira (2) a candidatura de Neera Tanden como diretora do Orçamento da Casa Branca, após a recusa de senadores-chave, que questionaram comentários prévios da candidata no Twitter.



Trata-se da primeira derrota de Biden em suas nomeações para seu gabinete.



"Aceitei o pedido de Neera Tanden de retirar seu nome como candidata a Diretor do Gabinete de Gestão e Orçamento", disse Biden em um comunicado.



"Tenho o maior respeito por seu histórico de conquistas, sua experiência e seus conselhos, e espero tê-la em algum cargo na minha administração", acrescentou.



O anúncio ocorreu em meio a um crescente reconhecimento de que Tanden, que atualmente lidera um grupo de análise progressista, não tinha apoio suficiente depois que um senador democrata e vários republicanos moderados disseram que não a confirmariam no cargo.



Desde o anúncio de sua nomeação, Neera Tanden foi alvo de críticas: os republicanos se disseram indignados por antigos comentários contra senadores, enquanto alguns democratas próximos a Bernie Sanders a consideraram centrista demais.