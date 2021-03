Bolsonaro diz que Araújo vai a Israel neste sábado tratar de spray nasal

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 2, a apoiadores, ao chegar ao Palácio da Alvorada, que uma equipe de dez integrantes do governo decola nesta sábado, 6, à noite para Israel para tratar do spray EXO-CD24, que, de acordo com ele, pode auxiliar no tratamento contra o novo coronavírus. O presidente declarou que "está tudo acertado, mas não quer dizer que vai acontecer" para que seja dada a entrada da documentação do remédio em teste na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que a fase 3 do estudo seja feita no Brasil.



Bolsonaro disse que o grupo será chefiado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e terá um encontro com o primeiro-ministro daquele país, Benjamin Netanyahu, além de visitar o hospital onde o spray é testado e o laboratório que faz as pesquisas. "Todas as tratativas foram feitas, acordos memorandos", afirmou.



"Como é para ser usado em quem está hospitalizado, quem está em UTI (unidade de terapia intensiva), eu acho que não tem problema nenhum em usar esse spray no nariz do cara. O que que é esse spray? Não sei. Mas o que acontece? Esse produto, há dez anos, estava sendo investigado, estava sendo estudado lá em Israel para outro tipo de vírus. E usou isso daí em 30, em 29 deu certo. O último demorou um pouco mais, mas também segurou. Parece que é um produto milagroso, parece. Nós vamos atrás disso", disse. Segundo Bolsonaro, onde houver possibilidade de salvar vidas, não será deixado a oportunidade passar.



Vacina



Sobre as vacinas contra a covid-19, o presidente reafirmou que, uma vez aprovado o imunizante, a administração federal comprará. "O Brasil, se eu não me engano, é o sexto país em números absolutos que mais vacinam. Devemos receber este mês, está quase certo, no mínimo 22 milhões de vacinas", acrescentou.