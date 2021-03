Colisão entre veículo de passageiros e caminhão deixa 13 mortos na Califórnia

Uma colisão entre um veículo de passageiros superlotado e um caminhão deixou pelo menos 13 mortos na manhã desta terça-feira (2) no sul da Califórnia, informou a policial de trânsito, que retificou um primeiro boletim de vítimas fatais de um hospital.



O acidente, que ocorreu pouco após as 06h da manhã perto da fronteira com o México, envolveu um caminhão pesado e uma caminhonete que cruzava a rodovia nacional nacional 115, informou em coletiva de imprensa Omar Watson, funcionário da polícia rodoviária da Califórnia, encarregada da investigação.



"Havia 25 pessoas na Ford Expedition, inclusive o motorista. Infelizmente, 12 dos ocupantes, inclusive o motorista, morreram no local e outra pessoa morreu vítima dos ferimentos após ser levada ao hospital", explicou o policial.



Pelo menos dez mexicanos estão entre os mortos, informou o governo do México.



"Desgraçadamente, pessoal do Consulado confirmou o falecimento de dez pessoas mexicanas até o momento", disse Roberto Velasco, diretor-geral para a América do Norte da chancelaria mexicana em sua conta no Twitter.



De acordo com o site do fabricante, o veículo envolvido no acidente tem capacidade máxima para transportar oito passageiros.



O acidente aconteceu perto de Holtville, dez quilômetros ao norte da fronteira entre os Estados Unidos e o México, segundo os serviços de resgate.



Mais cedo, um funcionário de um hospital próximo em El Centro havia informado que se acreditava que 28 pessoas estivessem na caminhonete e que 15 delas tivessem morrido.



Segundo Watson, os mortos têm entre 20 e 55 anos, mas pelo menos um dos passageiros feridos é um menor de 16 anos.



A identidade do motorista foi confirmada, mas não foi revelada pelos serviços de emergência, que ainda tentavam identificar alguns passageiros.