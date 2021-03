Brasil registra recorde de mortos por coronavírus em 24 horas

A pandemia do novo coronavírus continua em fase de aceleração no Brasil, com um novo recorde de 1.641 óbitos nas últimas 24 horas, anunciaram nesta terça-feira fontes oficiais. Com hospitais de vários estados à beira do colapso, o país soma 257.361 mortos pela Covid-19, balanço superado apenas pelos Estados Unidos, segundo dados do Ministério da Saúde.



O recorde anterior datava de 29 de julho, com 1.595 óbitos. A média dos últimos sete dias é de 1.262 mortes diárias, cifra que, até fevereiro, não havia ultrapassado os 1.100. Nás últimas 24 horas, foram registrados 59.925 casos, somando um total de 10,6 milhões.



A alta atual está relacionada, segundo especialistas, a festas de ano-novo e carnaval realizadas em muitos locais, apesar da proibição de aglomerações em vigor nos principais estados. "Se não colaborarmos com as autoridades e as autoridades não colaboram conosco, não conseguiremos controlar a doença", disse a pneumologista e pesquisadora Margareth Dalcolmo, da Fiocruz, em entrevista ao canal de TV GloboNews.