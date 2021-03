Biden promete vacinas eficazes para todos os adultos nos EUA até maio

Biden também anunciou que os centros de produção de vacinas da Johnson & Johnson agora funcionarão 24 horas por dia (foto: AFP/Divulgação)

O presidente Joe Biden afirmou nesta terça-feira (2) que os Estados Unidos terão um estoque de vacinas contra a COVID-19 suficiente para imunizar toda a população adulta americana até o final de maio.

"Estamos no caminho certo para ter vacinas suficientes disponíveis para todos os adultos nos Estados Unidos até o final de maio", declarou Biden, que há três semanas anunciou que essa meta seria atingida até o final de julho.



"É um avanço, um grande avanço", continuou o presidente, insistindo em que isso não significa obrigatoriamente que todos os adultos americanos estarão vacinados até lá.



"Ter as vacinas disponíveis não é suficiente. Precisamos de pessoas para aplicar as injeções em milhões de braços americanos", acrescentou.



O presidente fez o anúncio durante um breve discurso em que confirmou um acordo entre as farmacêuticas Merck e a Johnson & Johnson para aumentar a produção da cobiçada vacina desta última empresa.



Biden também anunciou que os centros de produção de vacinas da Johnson & Johnson agora funcionarão "24 horas por dia, sete dias por semana."



Esta vacina obteve autorização de uso emergencial na semana passada nos Estados Unidos para maiores de 18 anos. Ela apresenta duas grandes vantagens em relação às concorrentes: precisa apenas de uma dose e pode ser conservada à temperatura convencional de refrigeradores.