Biden adianta para maio meta de ter vacina contra covid-19 para todos os adultos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 2, esperar que o país tenha suprimentos de vacinas suficientes para imunizar contra a covid-19 todos os adultos americanos até o final de maio. A meta mencionada em discursos anteriores era julho. No entanto, ponderou, indicando que não basta haver estoque de vacinas, e que, para cumprir o objetivo, o governo está aumentando o número de profissionais e espaços envolvidos na imunização, incluindo o uso de arenas esportivas. Em declaração sobre a pandemia, Biden afirmou que a disponibilidade das vacinas da Johnson & Johnson no país, que requerem apenas uma dose, ajudaram no estabelecimento do objetivo.



O acordo entre Merck e J&J; para a produção de vacinas da segunda foi saudado pelo mandatário. A terceira vacina aprovada para uso no país, junto à da Moderna e à da Pfizer, permitiu uma redução nos prazos, segundo Biden. A meta anterior era imunizar todos os adultos até o final de julho.



"Espero todos trabalhadores em escolas recebendo ao menos uma dose até fim de março", afirmou Biden, instando estados a buscarem o objetivo, tendo em vista a reabertura de escolas. "Estou confiante de que conseguiremos vacinar 100 milhões em 100 dias", afirmou, em referência ao objetivo estabelecido para o começo de seu mandato.



No entanto, Biden afirmou que a "luta está longe de acabar", e que as "coisas podem piorar mais uma vez com as variantes do vírus". "Espero que o Senado aprove pacote de resgate, sem recursos, não adianta o otimismo", instou, pedindo que a Casa siga o mesmo caminho da Câmara dos Representantes para a aprovação de US$ 1,9 trilhão em recursos, que incluem apoio para o combate à pandemia.