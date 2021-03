Dois homens pedem ao vizinho uma serra para se desfazer de um corpo na França

Um homem foi acusado de homicídio e outro de cumplicidade nesta terça-feira (2) no departamento de Isère, no sudeste da França, depois que um vizinho revelou que eles lhe pediram uma serra para fazer um corpo desaparecer.



Na noite de domingo, na cidade de Tour-du-Pin, um homem "recebeu um pedido um tanto surpreendente: seus vizinhos pediram-lhe uma serra para um corpo que deveriam fazer desaparecer", disse à AFP Dietlind Baudoin, promotor em Bourgoin-Jallieu, confirmando as informações de uma reportagem do jornal regional Le Dauphiné Libéré.



A vítima, que era "mais ou menos um indigente", estava alojada no apartamento de um dos acusados, segundo o promotor.



O acusado do homicídio tem 34 anos e o acusado de cumplicidade, um amigo, 50 anos. A vítima de 54 anos foi esfaqueada várias vezes.



Segundo o jornal, os três homens beberam e brigaram na noite de sábado. Buscando se livrar do corpo, que foi encontrado envolto em plástico, segundo o jornal, os dois suspeitos bateram na porta do vizinho no domingo em busca de um serra.