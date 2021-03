Paris vai inaugurar 'museu-memorial' do terrorismo em 2027

A França, alvo de ataques extremistas nos últimos anos, inaugurará um "museu-memorial do terrorismo" em 2027, para destacar a "força e resistência" diante desses ataques, informou nesta terça-feira (2) à AFP o responsável pelo projeto, o historiador Henry Rousso.



"Concebemos o memorial e o museu como um local com esta dupla vocação, de articular a função de transmissão e homenagem, e de manter junto um compromisso de emoção e reflexão", explicou o historiador.



O primeiro museu do gênero na França irá mencionar os atos terroristas ocorridos a partir de 1974, ano do atentado perpetrado pelo venezuelano Carlos contra o centro comercial Publicis, em Paris (dois mortos). "Também incluirá ataques anarquistas, nacionalistas, independentistas do Terceiro Mundo e políticos, assim como os mais recentes dos extremistas", explicou Rousso.



Em setembro de 2018, a criação deste projeto foi anunciada pelo Presidente Emmanuel Macron. O museu proporcionará um espaço importante para vítimas, sobreviventes e os socorristas. Está sendo estudada a questão do lugar que ocuparão os realizadores dos atentados, com a ideia de "excluir todas as formas de heroísmo", ressaltou Rousso.



No mundo, existem ao menos uma dezena de museus dedicados a ataques, entre eles o de Oklahoma City (EUA, ataque em 1995) e o de Oslo (massacre de Utoya, em 2011), e os de Nova York dedicados ao ataques de 11 de setembro de 2001.



