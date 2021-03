Brasil no clube dos cinco países mais favorecidos com vacinas via Covax

O Brasil receberá 9,1 milhões de doses de vacinas gratuitas contra a covid como parte do programa internacional Covax, e integra, junto com Paquistão, Nigéria, Indonésia e Bangladesh o clube dos países mais favorecidos por este sistema capitaneado pela OMS, segundo cifras publicadas nesta terça-feira (2).



Até junho, o Paquistão receberá 14,64 milhões de doses; a Nigéria, 13,656 milhões; a Indonésia, 11,701 milhões; e Bangladesh, 10,908 milhões. Com o Brasil estes são os cinco maiores receptores da lista finalizada do Covax.



O sistema foi criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em colaboração com a Aliança para as Vacinas (Gavi) e a Coalizão para a Inovação na Preparação às Epidemias (Cepi), para garantir um acesso equitativo às vacinas.



Gana foi o primeiro país a receber seu lote de doses da vacina da AstraZeneca-Oxford, fabricadas na Índia e transportadas pelo sistema Covax na quarta-feira.



As campanhas de vacinação nos países ricos começaram no fim de dezembro.



A Nigéria, país mais populoso da África, recebeu na terça-feira a primeira remessa de quase quatro milhões de doses, assim como Angola, República Democrática do Congo e Camboja. A Coreia do Sul e a Colômbia também receberam os primeiros lotes.



Cerca de 237 milhões de doses da Astrazeneca-Oxford, fabricadas na Coreia do Sul e pelo Serum Institute of India, serão entregues em maio a 142 países, graças a uma operação logística sem precedentes.



A estas se somarão 1,2 milhão de doses da vacina da aliança Pfizer-BioNTech, que exige uma cadeia de frio, a temperaturas muito baixas. O Covax só pode distribuir as vacinas aprovadas pela OMS.



O sistema está aberto a todos os países, mas para 92 deles - os mais pobres -, as vacinas são financiadas mediante doações e são entregues gratuitamente. O objetivo é vacinar até 27% da sua população até o final de 2021.



A pandemia do coronavírus provocou ao menos 2.539.505 mortes no mundo desde que o escritório da OMS na China reportou o aparecimento da doença em dezembro de 2019, segundo um balanço feito pela AFP nesta terça-feira às 08h de Brasília com base em fontes oficiais.



Depois dos Estados Unidos (514.657 óbitos, com 28.664.448 contágios), o país com mais vítimas fatais é o Brasil, com 255.720 mortes e 10.587.001 casos.