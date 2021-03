Agência europeia de medicamentos decidirá sobre vacina Johnson&Johnson em 11 de março

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou nesta terça-feira (2) que tomará uma decisão sobre o uso da vacina do laboratório Johnson&Johnson; contra o coronavírus em 11 de março.



A vacina, que requer uma só dose e não precisa ser armazenada em temperaturas muito baixas, seria a quarta a ser aprovada na UE.



"O Comitê de Medicamentos de Uso Humano da EMA deve dar sua recomendação para a vacina covid-19 de Janssen em 11 de março" em uma reunião especial, disse o regulador europeu no Twitter.



Janssen-Cilag é a filial europeia da gigante farmacêutica americana J&J.;



A EMA disse anteriormente que planejava tomar uma decisão em meados de março.



A gigante farmacêutica americana Johnson & Johnson apresentou em fevereiro um pedido de autorização de sua vacina contra a covid-19 na União Europeia.



A vacina da Johnson & Johnson está sendo avaliada pela EMA desde 1º de dezembro.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou a apresentação do pedido e destacou que a UE "estará disposta a conceder a autorização quando a EMA emitir uma decisão científica positiva".



"Há mais vacinas seguras e eficazes a caminho", disse.



As três vacinas autorizadas até agora pela UE são as da AstraZeneca, e Moderna.