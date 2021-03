Uma colisão entre um veículo de passageiros e um caminhão deixou pelo menos 15 mortos na manhã desta terça-feira (2) no sul da Califórnia, de acordo com um centro hospitalar que recebeu algumas das vítimas do acidente.



"Acreditamos que havia 27 passageiros no SUV que colidiu com um semirreboque cheio de cascalho", disse Judy Cruz, chefe de emergências do centro médico El Centro, perto da fronteira mexicana.