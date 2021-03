Governo português revisa projeto de segundo aeroporto em Lisboa

O projeto de um segundo aeroporto para a região de Lisboa, que busca descongestionar o atual, será reavaliado, anunciou nesta terça-feira o governo português, em um contexto de preocupação pelo meio ambiente.



O regulador do setor, a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), já havia revisado o projeto devido a uma decisão desfavorável emitida pelos municípios afetados pelo plano de instalar a nova estação aérea em uma base militar em Montijo, na parte sul do rio Tajo.



O governo socialista decidiu adotar um "procedimento de avaliação estratégica ambiental" para comparar o projeto com outras opções, informou o ministério das Infraestruturas.



As hipóteses são construir um novo aeroporto único em Alcochete, ao sul da capital, ou transformar o projetado em Montijo no principal, mantendo o atual em um papel complementar.



