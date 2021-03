Jornalista e médico bielorrussos são condenados à prisão em Belarus

Uma jornalista bielorrussa e um médico foram condenados à prisão nesta terça-feira (2) pelas suas revelações sobre a morte de um manifestante da oposição após ser preso.



O governo do presidente Alexander Lukashenko reprime desde o ano passado um movimento de protestos surgido após a polêmica reeleição em agosto do chefe de Estado, que governa desde 1994.



Katerina Borisevich, de 36 anos, jornalista do portal independente Tut.by, e Artiom Sorokin, médico de 37 anos, foram declarados culpados por "revelar um segredo médico com circunstâncias agravantes" após um julgamento a portas fechadas.



Borisevich foi condenada a seis meses de prisão e Sorokin a dois anos de prisão com um ano de liberdade condicional, o que lhe permitiu sair em liberdade.



Os dois também foram multados com o equivalente a centenas de dólares.



Em 13 de novembro, Borisevich publicou - com base em um documento médico fornecido por Sorokin - um artigo que afirmava que um manifestante, Roman Bondarenko, não tinha álcool no sangue no momento de sua morte após uma prisão violenta.



Sua publicação contradiz a versão das autoridades de que o jovem foi preso em estado de embriaguez.



Contra as manifestações de dezenas de milhares de pessoas, o governo silenciou em grande parte os protestos mediante prisões em massa marcadas pela violência policial, enquanto os principais opositores foram presos ou forçados a se exilar.



Nesta terça-feira, o comitê de investigação bielorrusso, responsável pelas principais investigações, anunciou que incluiu na lista de procurados a opositora bielorrussa Svetlana Tikhanovskaya, refugiada na Lituânia, acusando-a de "preparar distúrbios em massa".