França utilizou apenas 25% de suas doses da vacina AstraZeneca

A França usou apenas 25% das doses que recebeu da vacina AstraZeneca contra a covid-19, disse o ministro da Saúde nesta terça-feira(2), reconhecendo o "problema" de seu baixo uso em hospitais.



O ministro afirmou que, das 600 mil primeiras doses, destinadas a profissionais de saúde com até 65 anos e pessoas de alto risco entre 50 e 64 anos, "cerca de 75% das reservas não foram injetadas".



As outras vacinas administradas na França, a Moderna e a Pfizer / BioNTech, foram utilizadas "quase 70%" em média, explicou o ministro em sua declaração semanal sobre o assunto.



A possibilidade de aplicação por médicos de clínica geral nas cidades a partir de quinta-feira e a sua extensão a pessoas com comorbidades entre os 65 e os 75 anos devem "ampliar" o uso da Astrazeneca, disse o ministro.



Uma pesquisa realizada no Reino Unido indicou que a AstraZeneca foi eficaz na redução da hospitalização de idosos.



Até agora, os profissionais de saúde franceses estavam relutantes em usar esta vacina por seus efeitos colaterais (fortes sintomas de gripe), principalmente em jovens.