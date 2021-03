Aumento da violência na Nigéria obriga civis a fugirem para o Níger

A Organização das Nações Unidas (ONU) expressou nesta terça-feira (2) sua preocupação com o aumento da violência no noroeste da Nigéria, onde operam grupos armados que obrigam a população a fugir para a região fronteiriça de Maradi, no Níger.



"Com medo dos grupos armados e dos confrontos entre comunidades, mais de 7.660 refugiados fugiram da Nigéria para Maradi este ano e 3.500 nigerianos também são deslocados internos", disse um porta-voz da agência da ONU para os refugiados (ACNUR), Boris Cheshirkov.



"A maioria é de mulheres e crianças, deslocados após os recentes ataques no estado de Sokoto na Nigéria", acrescentou.



Segundo o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, a região de Maradi, no sul do Níger, recebe quase 100.000 deslocados, entre eles 77.000 refugiados nigerianos, que fugiram dos incessantes ataques nos estados de Katsina, Sokoto e Zamfara, no noroeste da Nigéria.



A ACNUR agradece a generosidade do Níger por continuar permitindo o acesso aos refugiados, mas se preocupa com o "aumento mortal da violência (...) em Maradi".



"Os refugiados descrevem assassinatos atrozes, sequestros para pedir resgate e cidades saqueadas", disse o porta-voz.



Até o momento, mais de 3,2 milhões de pessoas fugiram da violência na região da bacia do Lago Chade.