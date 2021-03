Cerca de 10.000 possíveis vítimas de pedofilia na Igreja na França desde 1950

O número de menores vítimas de abusos sexuais na Igreja católica na França desde 1950 pode chegar a "pelo menos 10.000", de acordo com uma estimativa ainda provisória anunciada nesta terça-feira (2) pelo presidente de uma comissão independente encarregada de investigar os casos.



A Comissão Independente sobre Abusos Sexuais na Igreja (Ciase), criada em 2018 pelo episcopado e instituições religiosas após vários escândalos, havia estimado em junho passado "3.000 vítimas" em uma primeira contagem feita a partir de chamadas telefônicas recebidas após seu pedido por testemunhos.



Um número que "certamente não reflete o todo", disse seu presidente, Jean-Marc Sauvé, que afirmou nesta terça à AFP que "este número pode aumentar para pelo menos 10.000".



Mas "a grande questão que se coloca é: que percentagem de vítimas atingiu? 25%, 10%, 5%? ou menos?", questionou Sauvé.



"Isso faz parte do trabalho que está em andamento na comissão", acrescentou, especificando que o número de 10.000 seria ainda refinado.



Em junho, Sauvé estimou que o número de agressores poderia chegar a 1.500, mas desta vez não evocou novos números.



"Em algumas congregações católicas e comunidades religiosas foi estabelecido um verdadeiro sistema de abusos (...) Mas se trata de uma minoria", declarou.



A comissão de inquérito apresentará suas conclusões no final de setembro.