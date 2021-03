Vulcão Sinabung entra em erupção na Indonésia

O vulcão Sinabung, localizado na ilha de Sumatra, na Indonésia, entrou em erupção nesta terça-feira, 2, formando uma grande coluna de cinzas e fumaça de vários quilômetros de altura sobre o nível do mar. Os vulcanologistas registraram mais de 13 projeções que alcançaram 5 mil metros de altura sobre a ilha de Sumatra.



As autoridades indonésias elevaram o nível de alerta para o vulcão, que já está no terceiro de uma escala de quatro, mas negaram acesso a uma zona de cinco quilômetros ao redor de sua cratera. No entanto, não houve erupção de lava e nenhum voo precisou ser interrompido na região. "As pessoas estão assustadas e muitas ficaram em casa para se proteger da espessa cinza vulcânica", disse o agricultor Roy Bangun, de 41 anos.



A nuvem de fumaça do Sinabung é a maior desde 2010, disse Muhammad Nurul Asrori, responsável por monitorar as atividades do vulcão. "A grande cúpula de lava pode entrar em erupção a qualquer momento, provocando uma avalanche ainda pior de nuvens quentes", afirmou.



O Sinabung, vulcão de 2.460 metros de altura no norte de Sumatra, permaneceu inativo durante vário séculos antes de despertar em 2010 com uma erupção que matou duas pessoas. O vulcão teve outras duas erupções fatais, uma em 2014 que matou pelo menos 16 pessoas e outra em 2016, com sete vítimas. Cerca de 30 mil pessoas tiveram que deixar suas casas em áreas próximas ao Sinabung em anos recentes.



A Indonésia tem 130 vulcões ativos. O país fica no Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e erupções vulcânicas, onde convergem três grandes placas tectônicas: indo-pacífico, australiana e euro-asiática. (Com agências internacionais).