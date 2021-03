Sanções contra a Rússia 'não estão atingindo seus objetivos', diz o Kremlin

O Kremlin afirmou, nesta terça-feira (2), que as sanções dos países ocidentais contra a Rússia não foram eficazes, criticando as possíveis novas medidas da União Europeia e Estados Unidos contra Moscou pelo caso do opositor Alexei Navalny.



"Os que continuam contando com essas restrições provavelmente teriam que pensar: estão atingindo seus objetivos com esta política? (...) Nossa resposta será evidente: esta política não está atingindo seus objetivos", afirmou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.



O porta-voz do Kremlin fez essas afirmações um dia após especialistas da ONU denunciarem a responsabilidade da Rússia no envenenamento, em agosto, do líder opositor Alexei Navalny e pedirem uma investigação internacional.



A União Europeia, por sua vez, oficializou sanções contra quatro altos funcionários russos envolvidos nos processos judiciais contra Navalny e na repressão contra seus apoiadores.



Segundo a rede CNN, citando duas fontes próximas à Presidência dos Estados Unidos, Washington também prepara sanções contra a Rússia pelos mesmos motivos.



O opositor russo, de 44 anos, é alvo de vários processos judiciais desde que retornou à Rússia em janeiro, após cinco meses de convalescença na Alemanha por um envenenamento que, segundo ele, foi ordenado pelo presidente Vladimir Putin e pelos serviços secretos.



No domingo, Navalny foi transferido para uma colônia penal em uma região a 200 km ao leste de Moscou para cumprir uma pena de dois anos e meio de prisão.