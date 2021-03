Agressão: ex-embaixadora das Filipinas no País é demitida da carreira diplomática

A ex-embaixadora das Filipinas no Brasil Marichu Mauro foi demitida da carreira diplomática por agredir durante meses uma empregada doméstica na residência oficial em Brasília. O anúncio foi feito pelo presidente do país, Rodrigo Duterte, na noite desta segunda-feira, dia 1º.



Marichu foi chamada de volta às Filipinas em outubro de 2020, depois que vídeos gravados por câmeras de segurança da residência da embaixadora foram divulgados ao público pela imprensa brasileira. As imagens mostram as agressões físicas cometidas pela ex-embaixadora contra uma empregada, também filipina. As agressões teriam acontecido em um período de oito meses.



Além da demissão, a ex-embaixadora perde também o direito a aposentadoria e não poderá voltar a trabalhar no serviço público. Ela não comentou publicamente as alegações.



As imagens das câmeras de segurança, gravadas entre março e outubro de 2020, foram utilizadas para apoiar uma denúncia apresentada ao governo filipino contra a diplomata, que foi designada embaixadora no Brasil em 2018.



Abusos



Milhões de filipinos trabalham no exterior como empregados domésticos. O dinheiro enviado às suas famílias representa uma parte importante do PIB das Filipinas. Alguns trabalhadores, porém, sofrem em condições difíceis, inclusive perigosas. Os casos abusos físicos ou psicológicos são frequentes. (Com agências internacionais).