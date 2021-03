O último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, um dos responsáveis pelo fim da Guerra Fria, completa 90 anos nesta terça-feira (2), data que celebrou em "quarentena" em um hospital devido à pandemia.



"Está em quarentena em um hospital enquanto durar a pandemia", disse à AFP Vladimir Poliakov, porta-voz da Fundação Gorbachev.



"Está cansado de tudo isto, como todos nós", completou, em referência às restrições em vigor devido ao coronavírus.



O ex-governante recebeu mensagens de felicitações de todo o mundo, incluindo o presidente americano Joe Biden, a chanceler alemã, Angela Merkel, e do chefe de Estado russo Vladimir Putin.



"Você pertence a um grupo de pessoas extraordinárias, de homens de Estado notáveis da era moderna que influenciaram de maneira significativa o curso da história nacional e mundial", afirmou Putin em uma mensagem a Gorbachev, com quem já teve muitas divergências.



Gorbachev celebrará seu aniversário com parentes e poucos amigos, respeitando as medidas de higiene e distanciamento necessárias e em muitos casos com videoconferências.



Ele continua trabalhando no hospital, edita livros e artigos, segundo o porta-voz.



Gorbachev recebeu em 1990 o prêmio Nobel da Paz por "ter acabado pacificamente com a Guerra Fria".