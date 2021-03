Japão pede à China fim do teste anal de COVID-19 em seus cidadãos

Governo japonês pede preferência aos testes de garganta e nariz (foto: Ronny Hartmann / AFP)

O governo dopediu à China que pare com osde COVID-19nos cidadãos japoneses devido ao "sofrimento psicológico" provocado pelo processo.A solicitação do governo japonês foi divulgada depois de informações que diplomatas americanos nareclamaram de terem sido submetidos a testes similares, o que Pequim negou.A China, que conseguiu controlar aem seu território, afirmou no mês passado que os testes realizados em amostras depermitem aumentar a taxa de detecção de pessoas infectadas, em comparação com amostras deouO Japão transmitiu um pedido oficial à China por meio da embaixada em Pequim, solicitando que seus cidadãos não sejam submetidos a esta prática, depois que expatriados japoneses expressaram "profundo sofrimento psicológico" por estes métodos, disse na segunda-feira o porta-voz do governo japonês Katsunobu Kato."Até o momento, não recebemos respostas que digam que vão mudar. Vamos prosseguir com nossos apelos neste sentido", completou, antes de afirmar que não tem informações sobre o uso do método em outros lugares fora da China.O método está "baseado na ciência" e depende da "evolução da situação epidemiológica e das leis e regras em vigor", disse um porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores.No mês passado, a imprensa dos Estados Unidos informou que funcionários do Departamento de Estado americano reclamaram dos testes, mas Pequim respondeu que "nunca pediu aos funcionários da diplomacia americana que se submetessem a testes anais para COVID-19".As autoridades chinesas utilizam o método para diagnosticar pessoas consideradas de alto risco de contrair o vírus, em particular os moradores de bairros onde foram detectados casos e passageiros internacionais.