A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) anunciou, nesta terça-feira (2), ter apresentado uma denúncia na Alemanha por crimes contra a humanidade contra o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, denunciando especialmente sua "responsabilidade" no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.



Apresentada na segunda-feira "ante o procurador geral da Corte Federal de Justiça de Karlsruhe", competente nos "principais crimes internacionais", a demanda destaca "a perseguição generalizada e sistemática dos jornalistas na Arábia Saudita". Além do príncipe herdeiro, aponta outras quatro autoridades sauditas de alto escalão, segundo um comunicado.