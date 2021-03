Voo de testes da nave Starliner rumo à ISS é adiado novamente

Uma missão de testes da cápsula não tripulada Staliner, da Boeing, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) voltou a ser adiada, informou a Nasa nesta segunda-feira (1).



A viagem, que já tinha sido adiada em abril, foi postergada devido ao mau tempo no Texas.



"Perdemos tempo com o clima ruim em Houston durante quase uma semana", disse Steve Stich, encarregado da Nasa para voos comerciais. A nova data, acrescentou, está sendo avaliada.



Uma viagem da Starliner com tripulantes está prevista para setembro, acrescentou.



Em seu primeiro voo de testes, em dezembro de 2019, a cápsula não conseguiu se atracar à ISS e voltou à Terra precocemente.



BOEING