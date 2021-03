EUA: Vacina da J&J deverá chegar aos Estados e centros de vacinação nesta terça

Os caminhões que transportarão a vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson nos Estados Unidos começaram a levar o produto para os Estados americanos nesta segunda-feira, 1º. No sábado, 27, o imunizante, que requer apenas uma dose, recebeu autorização para uso emergencial no país.



A McKesson, que atua como distribuidora centralizada das vacinas da J&J;, está trabalhando em parceria com a FedEx e a UPS para enviar as doses para todo o país. Os carregamentos devem chegar aos estados e locais de vacinação nesta terça-feira, 02, segundo o governo Joe Biden.



A farmacêutica disponibilizou quatro milhões de doses para embarque inicial. O governo americano, por sua vez, disse esperar que cerca de 20 milhões de doses sejam entregues até o final de março.



Fonte: Dow Jones Newswires