Quadro de Churchill é leiloado por quase US$ 10 milhões em Londres

O mais famoso dos quadros pintados pelo ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill (1874-1965) foi leiloado nesta segunda-feira (1º) em Londres por 7 milhões de libras (9,7 milhões de dólares) pela casa de leilões Christie's.



A "Torre da Mesquita Koutoubia" (1943), obra realizada durante sua visita oficial a Marrakech, Marrocos, na Segunda Guerra Mundial, superou bastante as estimativas iniciais.



O óleo sobre tela colocado à venda pela atriz americana Angelina Jolie é considerado "o quadro mais importante de Sir Winston Churchill", pois "faz parte da história do século XX", ressaltou o historiador de arte britânico Barry Phillips.



A paisagem simples e sem adornos representa um minarete - típica torre de mesquita muçulmana e símbolo do poder do Califado Almóada (século XX) - rodeado pelas muralhas da cidade velha junto a montanhas cobertas de neve.



Churchill presenteou Roosevelt com o quadro na época. Depois, na década de 1950, ele foi vendido por um de seus filhos e seguiu trocando de mãos, até chegar, em 2011, à coleção do então casal hollywoodiano Angelina Jolie e Brad Pitt.



O líder conservador começou a pintar aos 40 anos. Ele descobriu a luz de Marrakech nos anos 1930, quando o Marrocos era um protetorado francês, e viajou para lá seis vezes em 23 anos.