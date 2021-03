EUA se diz preparado para se reunir com o Irã após negativa de Teerã

Os Estados Unidos continuam "preparados para se reunir com o Irã" a fim de salvar o acordo sobre o programa nuclear iraniano, apesar de Teerã rejeitar no domingo um diálogo direto com Washington, declarou nesta segunda-feira (1) o porta-voz da diplomacia americana, Ned Price.



"Não somos dogmáticos em relação à forma e ao formato destas conversações", disse Prince à imprensa.



Mas essa volta ao pacto "não pode ocorrer sem uma conversa sobre os detalhes entre todas as partes" implicadas, insistiu.



"Não somos dogmáticos em relação à forma e ao formato dessas conversações", acrescentou Price, explicando que o governo americano iria consultar seus parceiros europeus sobre este tema.



Em 2018, o então presidente americano, Donald Trump, retirou seu país do acordo internacional de 2015 sobre o programa nuclear iraniano, ao considerar que era insuficiente para garantir que Teerã não desenvolva uma bomba nuclear.



Washington restabeleceu, então, todas as sanções contra a República Islâmica e, em represália, o Irã começou a descumprir o acordo.



O novo presidente americano, Joe Biden, mostrou-se disposto a retornar ao pacto se o Irã voltar a respeitá-lo.



Os dois lados consideram que o outro deve dar o primeiro passo.



As autoridades iranianas disseram na quarta-feira que a proposta da União Europeia de celebrar uma reunião entre os signatários do acordo de 2015, com a presença de Washington, era prematura.