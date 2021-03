Quase dois terços dos russos acreditam que a covid-19 é uma "arma biológica" criada por humanos, de acordo com uma pesquisa publicada nesta segunda-feira(1) pelo centro independente Levada.



Segundo observadores, os resultados atestam a tradicional desconfiança dos russos em relação às autoridades, acentuada pela falta de transparência no manejo da pandemia do coronavírus e pelas tensas relações com os países ocidentais.



O estudo foi realizado com 1.600 entrevistados, dos quais apenas 23% consideraram que o aparecimento do coronavírus foi devido a um fenômeno natural "sem intervenção humana".



Por outro lado, 64% consideram que é "artificial e que constitui uma nova arma biológica".



A maioria dos que acreditam que o vírus foi desenvolvido artificialmente tem entre 40 e 54 anos (71% dos entrevistados nessa faixa etária pensam assim).



A mesma pesquisa mostra que, em dois meses, o índice de russos dispostos a se vacinar passou de 38% para 30%.



Entre os que rejeitam o imunizante, 37% afirmam temer os efeitos colaterais, 23% esperam pelos resultados dos ensaios clínicos e 16% afirmaram que a vacinação "não fazia sentido".



A vacina russa Sputnik V, recebida a princípio com ceticismo, convenceu especialistas independentes e a revista médica The Lancet lhe conferiu uma eficácia de 91,6% contra as formas sintomáticas de covid-19.