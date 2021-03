Negociador dos EUA no Afeganistão visita Cabul com dúvidas sobre retirada de tropas

O enviado americano para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, chegou nesta segunda-feira (1) a Cabul para uma série de reuniões com altos responsáveis do governo com o objetivo de redirecionar o processo de paz, ameaçado pela violência e pelas dúvidas sobre a retirada das forças estrangeiras.



Essa é a primeira visita de Khalilzad ao Afeganistão desde que foi confirmado em suas funções no final de janeiro pelo novo presidente Joe Biden.



Nomeado pelo ex-presidente Donald Trump, este diplomata veterano foi o arquiteto do acordo assinado por Washington com os talibãs em fevereiro de 2020 em Doha, que prevê a retirada completa das tropas estrangeiras do Afeganistão até maio.



Este acordo também permitiu o início em setembro em Doha de negociações de paz entre os insurgentes e o governo afegão, mas essas reuniões estão estagnadas, em um contexto de violência crescente nos últimos meses no país.



O governo de Biden ordenou revisar o acordo de Doha, que estabeleceu como condição para a retirada americana garantias de segurança por parte dos talibãs e seu compromisso de acabar com qualquer vínculo com organizações terroristas como o Al-Qaeda.



Em Cabul, Khalilzad se reuniu com Abdullah Abdullah, presidente do Alto Conselho para a Reconciliação Nacional, o órgão governamental que supervisiona o processo de paz no Catar.



As duas partes "falaram das negociações de Doha e da revisão do governo americano do acordo entre Estados Unidos e os talibãs, assim como dos meios para chegar a uma solução política negociada no Afeganistão", informou um porta-voz de Abdullah.



Khalilzad viajará depois para o Catar para se reunir com responsáveis talibãs, e também visitará vários países da região, que não foram detalhados pelo Departamento de Estado americano.